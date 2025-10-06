کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔ گزشتہ روز مسلم گنج کے محمد اکرم کی موٹر سائیکل نامعلوم چور مین بازار کے قریب فارمیسی کے باہر سے چوری کرکے لے گئے۔۔۔
ارشد کی موٹر سائیکل سادھوکی سے چوری ہوگئی۔ ٹبہ محمد نگر کے دلدار اشرف کے گھر سے نامعلوم چور 23 ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔ موضع راجہ کے بلال کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا۔ بغداد ٹاؤن کے محمد حسین کے گھر سے نامعلوم چور سلنڈر، استری، دس ہزار روپے چوری کرکے لے گئے ۔ ایمن آباد غلہ منڈی شیخاں سے نامعلوم چوروں نے سلمان کی موٹر سائیکل چوری کرلی۔ ہجویری بازار کے غفران بھٹہ کی موٹر سائیکل فیکٹری کے باہر سے چوری ہوگئی۔ چیانوالی میں فلک شیر باجوہ کے رقبہ سے نامعلوم چور ٹریکٹر سپیئر پارٹس اور دیگر قیمتی سامان لے گئے ۔ مارئی وائیں کے محمد سلطان کے گھر سے نامعلوم چور قیمتی سامان لے گئے ۔ دندیاں کے شمشاد علی کی حویلی سے بکرا چوری ہوا۔ مدھریانوالہ کے محمد رخسار کے گھر سے نامعلوم چور 3 لاکھ85ہزار روپے ، موبائل فون اور5تولے سونا لے گئے ۔