سمبڑیال:تلخ کلامی پر گھات لگاکر فائرنگ سے نوجوان قتل
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا ۔ چک چٹھہ کی رہائشی زاہد ہ بی بی شوہر بشیر احمد کے ہمراہ اپنے بیٹے محمد زمان سے ملنے کے لیے سمبڑیال آئیں اور بیٹے سے مل کر اپنے عزیز محمد اسحاق کے گھر جارہے تھے کہ۔۔۔
وڈا باغ قبرستان عبور کر کے ریلوے ٹریک کے قریب پہنچے تو تھڑا ماکر بیٹھے ہوئے ملزموں نے فائرنگ شروع کردی جس سے 28سالہ محمد زمان موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا اور ملزم فائرنگ کرتے فرار ہوگئے ۔تھانہ سمبڑیال پولیس نے ناصر ، ذوالفقار سکنہ سمبڑیال اورمیاں یاسین سکنہ جیٹھی کے کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کردی ۔