سمبڑیال :وارداتو ں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :وارداتو ں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری ،ڈکیتی کی وارداتو ں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے۔۔۔

تھانہ سمبڑیال کے علاقہ ساہووالہ میں حویلی میں کھڑی 3 گاڑیوں سے چارجنگ بیٹریاں ،موضع بھوپالوالہ میں عباس کے ڈیر ے سے بکرامالیت ایک لاکھ روپے ،کوٹلی چنوں ،بیگووالہ غضنفراورنسیم اختر کے ڈیروں سے 4 بکرے ،مین بازار منڈی سمبڑیال سے عبدالمنان کا موبائل فون ، محلہ نوا ب پور ہ میں ولید رضا کے گھر سے 10ہزارروپے اورموبائل فون ،موضع بھوپالوالہ سے نورمحمد کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل ،تھانہ بیگووالہ کے علاقہ کاکے والی سے محمود حسین کے ڈیر ے سے 2لاکھ وپے کے دوکٹے چوری ہوگئے ،تھانہ ایئرپورٹ کے موضع منڈیر سیداں کے قریب فیکٹری سے گھر جانے والے دونوجوانوں مون اوراشرف سے 2موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئو ں نے ایک لاکھ 76ہزارروپے چھین لئے اورفرار ہوگئے ۔

 

