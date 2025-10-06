گجرات:واسا نے واٹر سپلائی اور سیوریج کے معاملات کا چارج سنبھال لیا
گجرات (نامہ نگار )کمشنر گوجرانوالہ ،گجرات نوید حیدر شیرازی،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا ، ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ نے واسا گجرات کے تمام اختیارات وسائل مشینری اور ہیومن ریسورس منتقل کرد ئیے ،واسا گجرات نے تمام واٹر سپلائی اور سیوریج کے ہر قسم کے معاملات کا چارج سنبھال لیا۔
کمشنر گوجرانوالہ ،گجرات نوید حیدر شیرازی،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا ، ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ نے واسا گجرات کے تمام اختیارات وسائل مشینری اور ہیومن ریسورس منتقل کرد ئیے ،واسا گجرات نے تمام واٹر سپلائی اور سیوریج کے ہر قسم کے معاملات کا چارج سنبھال لیا۔