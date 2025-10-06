صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات (نامہ نگار )کمشنر گوجرانوالہ ،گجرات نوید حیدر شیرازی،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا ، ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ نے واسا گجرات کے تمام اختیارات وسائل مشینری اور ہیومن ریسورس منتقل کرد ئیے ،واسا گجرات نے تمام واٹر سپلائی اور سیوریج کے ہر قسم کے معاملات کا چارج سنبھال لیا۔

