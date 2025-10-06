کامونکے :ڈکیتی کی وارداتیں، میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا۔ چیانوالی کے محبوب شاہ اور اہلیہ سے گاؤں کے قریب دو ڈاکو 80ہزار روپے ، موبائل فون اور زیورات چھین کر لے گئے۔۔۔
خالد محمود سے جی ٹی روڈ بھولا پیر دربار کے قریب ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگیا۔ سلامت پورہ کے شہزاد سے بھوڑی والا چوک میں دو ڈاکو 15ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ محمد پورہ کے سلمان علی اور اُس کے خالو شکیل سے تولیکی روڈ پر 3 ڈاکو مجموعی طور پر ساڑھے 20 ہزار روپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ کسوکی روڈ کے عبدالمنا ن سے موٹر سائیکل سوار ڈاکو موبائل فون چھین کر فرار ہوگیا جبکہ اونچا کھولہ کے اعجاز سے کوٹ بھٹہ کے قریب دو ڈاکو فون اور موٹر سائیکل چھین کر لے گئے ۔