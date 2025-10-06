صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتیں، میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :ڈکیتی کی وارداتیں، میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا

کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا۔ چیانوالی کے محبوب شاہ اور اہلیہ سے گاؤں کے قریب دو ڈاکو 80ہزار روپے ، موبائل فون اور زیورات چھین کر لے گئے۔۔۔

خالد محمود سے جی ٹی روڈ بھولا پیر دربار کے قریب ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگیا۔ سلامت پورہ کے شہزاد سے بھوڑی والا چوک میں دو ڈاکو 15ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ محمد پورہ کے سلمان علی اور اُس کے خالو شکیل سے تولیکی روڈ پر 3 ڈاکو مجموعی طور پر ساڑھے 20 ہزار روپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ کسوکی روڈ کے عبدالمنا ن سے موٹر سائیکل سوار ڈاکو موبائل فون چھین کر فرار ہوگیا جبکہ اونچا کھولہ کے اعجاز سے کوٹ بھٹہ کے قریب دو ڈاکو فون اور موٹر سائیکل چھین کر لے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر