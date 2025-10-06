اشیا کی ہر گز زائد قیمت ادا نہ کریں :پیرا فورس کا شہریوں کو مشورہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گرانفروشوں کیخلاف پیرا فورس حرکت میں آ گئی۔ایس ڈی ای او محسن اقبال ڈھلوکی زیر نگرانی شاہ زیب نے عملہ کے ہمراہ۔۔۔
نوشہرہ روڈ پر مختلف روز مرہ اشیا کی ریٹ لسٹیں چیک کرتے ہوئے موقع پر موجود خریداری کرنے والوں سے کنٹرول ریٹ چیک کی اور خریداروں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے مقررہ ریٹ لسٹ کے مطابق خریداری کریں زائد قیمت ہر گز ادا نہ کریں جو بھی د کاندار ناجائز منافع خوری کرے گا اس کیخلاف سخت کارروائی کی جائے گی ۔