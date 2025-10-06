2600 لٹر مضر صحت کوکنگ آئل ضبط ،2 یو نٹ بند
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر جعلسازوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی کے تحت ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں ٹیموں کا آپریشن جاری ہے۔۔۔
جس میں چربی سے بنا 2ہزار 600 لٹر مضر صحت کو کنگ آئل ضبط کرکے دونوں یونٹ بند کرد ئیے ۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ چمڑا منڈی میں واقع غیرقانونی فیٹ رینڈرنگ یونٹ بند کرکے آئل قبضہ میں لے لیا، بکرا منڈی شیخوپورہ روڈ پر بھی واقع چربی سے آئل بنانے والا یونٹ پکڑا گیا، چربی سے بنے آئل میں انتہائی لازم میٹانل ڈائی نامی کیمیکل عدم موجود پایا گیا، موقع پر بائیو ڈیزل کمپنیوں کے ساتھ معاہدے سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق چربی سے بنا آئل صرف رجسٹرڈ بائیو ڈیزل کمپنیوں کو ہی فروخت کیا جاسکتا ہے ، چربی سے بنے آئل کا استعمال پیٹ اور انتڑیوں کی موذی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے ، بنیادی اشیائے ضروریہ میں ملاوٹ کرنے والے معاشرے کا ناسور ہیں، کاروبار جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔