تتلے عالی:نشہ باز خاوند کا بیٹے سے ملکر اہلیہ پر تشدد
تتلے عالی(نامہ نگار )بیگ پور میں نشہ باز باپ بیٹے نے رشتہ داروں سے مل کر خاتون کو تشددکرکے زخمی کردیا۔تتلے عالی کے نواحی گاؤں بیگ پور کی رسولاں بی بی کا خاوند شبیر احمد اور بیٹا جمشید نشہ کرتے ہیں۔۔۔
گھر سے اکثر چیزیں چوری کرکے فروخت کر دیتے ہیں دوعدد پلاٹ بھی فروخت کر د ئیے رقم نشہ میں اڑا دی ،گزشتہ روز خاتون گھر میں موجود تھی کہ گھر والی جگہ کا سو دا کرنے نامعلوم افراد آگئے منع کرنے پر چلے گئے ،اسی دوران اس کا نشئی خاوند ،بیٹا ،جیٹھ شوکت،دیور کے بیٹے حمزہ،حزیمہ ڈنڈے اٹھاکر آگئے تشدد کرکے زخمی کر دیا ،زخمی کو طبی امداد کیلئے ہسپتال پہنچایا گیا۔