صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:نشہ باز خاوند کا بیٹے سے ملکر اہلیہ پر تشدد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:نشہ باز خاوند کا بیٹے سے ملکر اہلیہ پر تشدد

تتلے عالی(نامہ نگار )بیگ پور میں نشہ باز باپ بیٹے نے رشتہ داروں سے مل کر خاتون کو تشددکرکے زخمی کردیا۔تتلے عالی کے نواحی گاؤں بیگ پور کی رسولاں بی بی کا خاوند شبیر احمد اور بیٹا جمشید نشہ کرتے ہیں۔۔۔

گھر سے اکثر چیزیں چوری کرکے فروخت کر دیتے ہیں دوعدد پلاٹ بھی فروخت کر د ئیے رقم نشہ میں اڑا دی ،گزشتہ روز خاتون گھر میں موجود تھی کہ گھر والی جگہ کا سو دا کرنے نامعلوم افراد آگئے منع کرنے پر چلے گئے ،اسی دوران اس کا نشئی خاوند ،بیٹا ،جیٹھ شوکت،دیور کے بیٹے حمزہ،حزیمہ ڈنڈے اٹھاکر آگئے تشدد کرکے زخمی کر دیا ،زخمی کو طبی امداد کیلئے ہسپتال پہنچایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر