وزیر اعلیٰ عوامی سہولیات کیلئے اقدامات کر رہیں :بلال تارڑ
جامکے چٹھہ (نامہ نگار)مسلم لیگ ن تعمیر وترقی اور خوشحالی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف بھر پور اقدامات کر ر ہے ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار امیدوار این اے 66 چودھری بلال فاروق تارڑ نے حلقہ پی پی 36 کے مختلف قصبات رکھ کلاں ،رسول نگر،ہرا کوٹ ،حضرت کلیاں والا ،نور پور علی پور چٹھہ میں کارنر میٹنگ کے دوران خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر نے بھارت پر حملے کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا پاکستان کا وقار بلند کیا اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف بھی عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے جو کام کر رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے جو جو سہولیات بڑے شہریوں میں ہیں اب قصبات میں بھی شروع ہو گئی ہیں جو الیکٹرک بسیں لاہور میں چل رہی تھیں وہ اب آپ کے علاقے میں بھی چل رہی ہیں ۔اس موقع پر عرفان افضل چٹھہ ، اعجاز احمد پرویا ،رانا اورنگزیب ، رانا محمد اکرم ،رانا اقبال ،محمد دانیال ،رانا ہارون، قمر سندھو ،حاجی عدنان ،اعجاز بھٹی بھی موجود تھے ۔