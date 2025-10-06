صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:نجی ہسپتال میں آپریشن کے بعد خاتون کی وفات ، ورثا کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )نجی ہسپتال میں زیر علاج خاتون کی آپریشن کے بعد وفات پر اہل خانہ کا شدید احتجاج ،عملہ کو غیر ذمہ داری کا مرتکب قرار دے دیا۔۔۔

خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ۔وزیرآباد کے علاقہ ماڈل کالونی میں نجی ہسپتال میں پتہ کے آپریشن کے بعد 70 سالہ خاتون ممتاز بی بی کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا جہاں اچانک طبیعت خراب ہونے سے وفات ہو گئی جس پر خاتون کے اہلخانہ نے ہسپتال انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوے احتجاج کیا واقعہ کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر مقامی پولیس نے میت کو ہسپتال منتقل کیا اور لواحقین کو کارروائی کیلئے قانونی راستہ اختیار کر نے کی ہدایت کر دی ۔

 

