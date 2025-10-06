ہیڈبمبانوالہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار ) چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔مندرانوالہ میں اظہر حسین کی بھابھی کے گھر سے 2لاکھ روپے۔۔۔
8تولے طلائی زیورات ودیگر سامان چوری،گوجرانوالہ روڈ پر محمدادریس کے گھر سے 15ہزارروپے ، دو موبائل فون اور اوون چوری، غالبکے ہاؤس کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر سید ظہیر حسین سے 11ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا، کوٹلی فرید کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر محمدبلال سے 40ہزارروپے چھین لئے ، صاحب ریحان کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور محمداقبال کے بیٹے سے 12ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،جیسروالا کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر زاوار علی سے موبائل فون چھین لیا ۔