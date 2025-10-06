صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد شہری لٹ گئے

ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار ) چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔مندرانوالہ میں اظہر حسین کی بھابھی کے گھر سے 2لاکھ روپے۔۔۔

8تولے طلائی زیورات ودیگر سامان چوری،گوجرانوالہ روڈ پر محمدادریس کے گھر سے 15ہزارروپے ، دو موبائل فون اور اوون چوری، غالبکے ہاؤس کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر سید ظہیر حسین سے 11ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا، کوٹلی فرید کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر محمدبلال سے 40ہزارروپے چھین لئے ، صاحب ریحان کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور محمداقبال کے بیٹے سے 12ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،جیسروالا کے قریب دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر زاوار علی سے موبائل فون چھین لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر