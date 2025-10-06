صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی بیرون ملک بھجوانے والوں کیخلاف کریک ڈائون

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے غیر قانونی طریقہ سے بیرون ملک جانے اور عوام کو بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔۔۔

عوام کسی بھی غیر قانونی طریقہ سے پاکستان سے باہر کسی ملک نہ جائیں اور نہ ہی اس طرح کے غیر قانونی طریقہ سے بیرون ممالک بھجوانے والے افراد کے جھانسہ میں آئیں۔غیر قانونی طریقہ سے بیرون ممالک جانے والے افراد کو بعض اوقات بہت سا جانی و مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انکا کہنا ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر چوکس ہیں اور ایسے تمام افراد جو کسی بھی غیر قانونی طریقہ سے بیرون ممالک جانے کے لیے غیر قانونی رستہ استعمال کرینگے انکے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائیگا علاوہ ازیں ایسے عناصر جو سادہ لوح عوام کو روزگار کا لالچ اور سبز باغ دیکھا کر انہیں غیر قانونی طریقہ سے بیرون ممالک بھجوانے کے کاروبار میں ملوث پائے گئے انکے خلاف بلا تفریق سخت کاروائی عمل میں لائی جائیگی۔

 

