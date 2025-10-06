صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موضع کوٹلی حاجی پور کے مین روڈ کی تعمیر جلد شروع ہوگی :علی زاہد خان

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )موضع کوٹلی حاجی پور کے مین روڈ کی تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ یہ بات رکنِ قومی اسمبلی علی زاہد خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔۔۔

علی زاہد خان نے کہا کہ موضع کوٹلی حاجی پور کا مرکزی راستہ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کوٹلی حاجی پور کے مین روڈ کی تعمیر و بحالی میری اولین ترجیحات میں شامل ہے ،ذاتی طور پر منصوبے کی نگرانی کروں گا تاکہ عوام کو ایک بہتر سفری سہولت فراہم کی جا سکے ، حلقے میں ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔

 

