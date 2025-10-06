صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:ناجائز منافع خوری پر متعدد دکانیں سیل ، بھاری جرمانے

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کے حکم پر ایس ڈی ای او پیرا فورس عائشہ حیدر گوندل کی زیر نگرانی اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں پر سخت نگرانی جاری ہے۔۔۔

اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر پیرا فورس گجرات نے جلال پور جٹاں، منگووال، گجرات سٹی اور گردونواح کے علاقوں میں فیصلہ کن آپریشن کیا۔ اس دوران متعدد دکانوں کو سیل کیا گیا اور ناجائز منافع خوروں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ دکانداروں کو پابند کیا گیا کہ وہ اشیائے ضروریہ حکومتِ پنجاب کے مقرر کردہ نرخنامے کے مطابق فروخت کریں، بصورت دیگر مزید سخت کارروائی ان کا مقدر ہوگی۔

 

