امن کے دعویداروں کو فلسطین میں ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا:عامر وڑائچ جمنا
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر پاکستان عوامی پارٹی ڈیمو کریٹک عامر وڑائچ جمنا نے کہا ہے کہ غزہ کی امداد کیلئے جانیوالے صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔۔۔
انسانی خدمت کے لیے جانے والے پُرامن جہازوں کو نشانہ بنانا عالمی اصولوں، اخلاقی اقدار اور انسانی شرافت کی توہین ہے ۔ یہ ظلم پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج اور عالمی ضمیر کے لیے سوالیہ نشان ہے ۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت تمام 500 رضا کاروں کی سلامتی کے لیے ہم دعاگو ہیں۔ ان کاکہنا تھا کہ امن کے دعوے کرنے والے حکمرانوں کو فلسطین میں جاری ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا ۔