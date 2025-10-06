محکمہ تعلیم حافظ آباد کی جانب سے ٹیچرز ڈے کے سلسلہ میں پروقار تقریب
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )محکمہ تعلیم حافظ آباد کی جانب سے ٹیچرز ڈے کے سلسلہ میں پروقار تقریب کا ا نعقاد کیا گیا۔بہترین کارکردگی اور تعلیمی خدمات پر ہیرو ٹیچرز میں ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔۔۔
مسلم لیگ ن کے رہنما میاں حیدر علی بھٹی، سی ای او ایجو کیشن محمد اکرم اشرف، ڈسٹرکٹ ایجو کیشن آفیسر محمد انور جاوید، ڈی ای او ایلیمنٹری سعید اصغر، صوفیہ جبیں، میڈم صدف خانم، اسسٹنٹ ایجو کیشن آفیسر محمد اشتیاق نذیر سمیت محکمہ تعلیم کے افسر ، اساتذہ، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد تقریب میں شریک تھی۔