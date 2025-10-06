صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون شہر سینکڑوں عمارتوں کے نقشوں کی منظوری التوا کا شکار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن پلاننگ برانچ کے بے جا اعتراضات کے باعث اندرون شہر سینکڑوں عمارتوں کے نقشہ جات کی منظوری التوا کا شکار۔۔۔

نئی خاتون آفیسر میونسپل آفیسر پلاننگ نے بلڈنگ پلان کی منظوری سے قبل سخت پالیسیاں بنادیں، سینکڑوں فائلیں التوا کا شکار ہیں ،کمرشل عمارتوں کے نقشہ جات اور کنور ژن رک گئی جبکہ گھریلوعمارتوں کے نقشہ جات پر بھی بے جا اعتراضات سے شہری پریشان اور میونسپل کارپوریشن کے دفتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہوگئے ،عمارتوں کی فائلوں پر اعتراضات کے سبب غیرقانونی تعمیرات میں بھی اضافہ ہوچکا جس سے قومی خزانہ کو شدید نقصان پہنچنے لگا، میونسپل کارپوریشن کی حدود میں شامل 73 یونین کونسلیں شامل ہیں جن میں شہر کی اہم شاہراہیں اور پوش علاقے بھی شامل ہیں۔ رہائشی اور کمرشل عمارتوں کی تعمیر کیلئے شہریوں نے فائلیں جمع کروارکھی ہیں جن پر اعتراضات لگانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک اعتراض دور کرتے ہیں تو اگلا اعتراض لگادیا جاتا اگر پلاننگ شعبہ کا یہی طریقہ کار رہا تو ریگولر بلڈنگ کے بجائے خاموشی سے بغیر منظوری کے عمارتیں تعمیر کرنے پر مجبور ہوجائیں گے ۔ دوسری جانب میونسپل آفیسر پلاننگ شبنم نجف کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے منظور کردہ رولز کے مطابق کام ہورہا ہے میری تعیناتی سے قبل رولز پر مکمل عمل درآمد نہیں ہورہا تھا،100فیصد رولز پر پورا اترنے والے کی بلڈنگ منظور ہوگی۔

 

