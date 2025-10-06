لدھیوالہ :اشیا خور و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ عالم چوک کوٹ اسحاق مغل چک مدوخلیل پپناکھہ ہردو پور میں اشیا خور و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ لوگوں کیلئے شدید مشکلات کا باعث بن گیا۔۔۔
گوشت سبزیوں فروٹ دالیں چینی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں اسسٹنٹ کمشنر ،سی او میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کی کارکردگی جرمانوں تک محدود ہوکر رہ گئی ۔بتایا گیا ہے کہ میونسپل کمیٹی لدھیوالہ وڑائچ اور تحصیل صدر کے علاقے لدھیوالہ عالم چوک کوٹ اسحاق ہردوپور مغل چک پپناکھہ اور مدوخلیل میں چھوٹا گوشت سرکاری قیمت 18 سو کے بجائے 25 سوروپے کلو بڑا گوشت 9 سو روپے کے بجائے 13 سو روپے کلو مٹر چھ سو روپے کلو ٹماٹر تین سو روپے کلو گوبھی ڈھائی سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے ، چینی دالوں چاول اور فروٹ کی قیمتوں میں د کانداروں نے خود ساختہ اضافہ کر لیا ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کی گئی ریٹ لسٹ محض دکھاوا بن کر رہ گئی ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ،سی او میونسپل کمیٹی لدھیوالہ اور پیرا فورس کی کار کردگی صرف دکانداروں کو جرمانے کر کے سرکاری ریونیوبڑھانے تک محدود ہے ،ڈپٹی کمشنر نو ٹس لیں ۔