گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی ترجیح :ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گوجرانوالہ عمران بلوچ نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب اور وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر عوام کو زیادہ ۔۔۔ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ فوڈ بھرپور اقدامات کر رہا ہے
انہوں نے کہا کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ عمران بلوچ نے کہا کہ جن افراد یا اداروں کے پاس گندم کے ذخائر موجود ہیں، وہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت اپنی گندم فوری طور پر ملوں تک پہنچائیں تاکہ مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی سپلائی تسلسل کے ساتھ جاری رہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ریلیف کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے ۔