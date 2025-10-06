صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی ترجیح :ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر

  • گوجرانوالہ
گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی ترجیح :ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گوجرانوالہ عمران بلوچ نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب اور وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر عوام کو زیادہ ۔۔۔ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ فوڈ بھرپور اقدامات کر رہا ہے

انہوں نے کہا کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ عمران بلوچ نے کہا کہ جن افراد یا اداروں کے پاس گندم کے ذخائر موجود ہیں، وہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت اپنی گندم فوری طور پر ملوں تک پہنچائیں تاکہ مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی سپلائی تسلسل کے ساتھ جاری رہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ریلیف کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کی نااہلی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کردی، شکایتی نظام ناکارہ ، بجلی بحالی میں تاخیر معمول

ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی اجلاس ، پولیس پر کڑی تنقید

سیلاب متاثرین کی بحالی، تجاوزات کیخلاف اقدامات کی ہدایت

جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے اقدامات کی ہدایت

واسا کا ایکشن،بارش کے بعد سڑکوں سے پانی کی نکاسی مکمل

سموگ ، احتیاطی تدابیر اپنائیں ،ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر