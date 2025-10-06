صحافیوں پر حملے ،حکمران تنقید برداشت نہیں کرتے :صابر بٹ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی نائب امیر جماعت اسلامی وزیرآباد صابر حسین بٹ نے کہا ہے کہ مہذب معاشروں میں صحافت کو ہمیشہ مقدم و معتبر سمجھا جاتا ہے۔۔۔
اور صحافیوں کو شہریوں کی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچانے کا ذریعہ لیکن پاکستان میں صحافیوں پر حملے دھونس دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حکمران تنقید سننے کی ہمت نہیں رکھتے اور بزور طاقت قلمکاروں کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ اور صحافیوں پر تشدد کی مذمت کے لیے صحافیوں کے مذمتی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوے کیا اس موقع پر افتخار احمد بٹ،سید ضمیر کاظمی،میاں شہباز احمد،رانا شبیر حسین،ندیم مغل،جبران بٹ،میاں وسیم،فیصل رضا،ایوب چوہان،حامد منظور،کاشف محمود،منظور حسین پھول،علمدار حسین،مظفر زیدی،امانت علی و دیگر بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ حکومت اس واقعہ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرے اور نیشنل پریس کلب میں توڑ پھوڑ کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کرے ۔