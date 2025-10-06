قلعہ دیدار سنگھ:ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لیا
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )مین حافظ آباد روڈ ٹول پلازہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے۔۔۔
تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ عمر چک کا رہائشی ڈاکٹر عمار قلعہ دیدار سنگھ سے گاؤں جارہا تھا کہ مین حافظ آباد روڈ ٹول پلازہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر روک کر موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لیا ۔شہری نے مقامی پولیس کو کارروائی کیلئے درخواست دے دی ، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔