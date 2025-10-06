صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوکھر:دو دھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ

  • گوجرانوالہ
نوکھر:دو دھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ

نوکھر (نامہ نگار ) نوکھر اور گردونواح کے دیہات میں دودھ دہی کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ہونے لگا ۔ دکاندار اور دودھ فروش اپنی من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔۔۔

جس کے باعث عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا سروے کے دوران کہنا تھا کہ چند روز قبل تک دودھ فی لٹر 200 روپے اور وہی 220 روپے فی کلو میں دستیاب تھا، مگر اب دودھ کی قیمت 220 روپے اور دہی 250 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ دہی کی قیمت 220 روپے تھی اب 260 روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں۔ جبکہ دودھ فروشوں کا کہنا تھا انہیں مویشی پال حضرات کی طرف سے دودھ مہنگے داموں مل رہا ہے ۔ شہریوں نے اپیل کی ہے کہ دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں تا کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اساتذہ معمار، تعلیم ہی قوموں کی ترقی و استحکام کی بنیاد، شازیہ رضوان

ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ منصوبہ

معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

گولڑہ شریف، غوث اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کی عرس تقریبات ختم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کانووکیشن کی رجسٹریشن میں 15 اکتوبر تک توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر