نوکھر:دو دھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ
نوکھر (نامہ نگار ) نوکھر اور گردونواح کے دیہات میں دودھ دہی کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ہونے لگا ۔ دکاندار اور دودھ فروش اپنی من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔۔۔
جس کے باعث عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا سروے کے دوران کہنا تھا کہ چند روز قبل تک دودھ فی لٹر 200 روپے اور وہی 220 روپے فی کلو میں دستیاب تھا، مگر اب دودھ کی قیمت 220 روپے اور دہی 250 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ دہی کی قیمت 220 روپے تھی اب 260 روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں۔ جبکہ دودھ فروشوں کا کہنا تھا انہیں مویشی پال حضرات کی طرف سے دودھ مہنگے داموں مل رہا ہے ۔ شہریوں نے اپیل کی ہے کہ دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں تا کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے ۔