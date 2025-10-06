صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پنجاب تھیٹر کے مالکان اور غنڈہ عناصر کا صحافی پر بدترین تشدد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ ماڈل ٹا ئو ن کے علاقہ میں واقع پنجاب تھیٹر کے مالکان اور غنڈہ عناصر کا نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر پر بدترین تشدد،اغوا کر کے ٹارچر سیل میں لے گئے جہاں 30 منٹ تک تشدد کرتے رہے۔۔۔

بتایا گیا ہے کہ نجی ٹی وی چینل کا رپورٹر رانا مجاہد معمول کے مطابق ڈیوٹی سر انجام دے رہاتھا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے تھیٹرز کی خبر بنا رہا تھا کہ اسی دوران مالکان اور غنڈہ عناصر اغوا کر کے تھیٹر کے اندر لے گئے جہاں بدترین تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور زخمی حالت میں تھیٹر کے باہر پھینک دیا ، تھانہ ماڈل ٹا ئون پولیس نے درخواست موصول ہوتے ہی کارروائی شروع کر دی ۔

 

