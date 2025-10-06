سیالکوٹ :اساتذہ کے عالمی دن پر ٹیچر ایکسی لینس ایوارڈ کی تقریب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول سیالکوٹ کینٹ میں محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کے زیر اہتمام سلام ٹیچر ڈے کے موقع پر۔۔۔
ٹیچر ایکسی لینس ایوارڈ 2025 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔تقریب میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے مختلف شعبوں سے وابستہ پی ایس ٹیز، ای ایس ٹیز، ایس ایس ٹیچرز، اور اسکول سربراہان سمیت ایسے اساتذہ کو ہیرو ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس سے نوازا گیا جنہوں نے پیشہ ورانہ فرائض دیانت داری اور جانفشانی سے انجام د ئیے اور بہترین نتائج دئیے ۔