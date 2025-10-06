صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی :حافظ قرآن طالبعلم اغوا

  • گوجرانوالہ
راہوالی :حافظ قرآن طالبعلم اغوا

راہوالی(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ قرآن طالبعلم اغوا ، 9دن بعد مقدمہ درج کر لیاگیا ۔ صادق آباد کے رہائشی حسن کا 13سالہ بیٹا (ش ) مدرسہ فتح العلوم امرت پورہ میں قران پاک حفظ کرنے آیا،27 ستمبر کو مدر سے نکلا اور واپس نہیں آ یا ،والد کی رپورٹ پر کینٹ پولیس نے نا معلوم افراد کیخلاف اغوا کا مقدمہ درج کرلیا ۔

حافظ قرآن طالبعلم اغوا ، 9دن بعد مقدمہ درج کر لیاگیا ۔ صادق آباد کے رہائشی حسن کا 13سالہ بیٹا (ش ) مدرسہ فتح العلوم امرت پورہ میں قران پاک حفظ کرنے آیا،27 ستمبر کو مدر سے نکلا اور واپس نہیں آ یا ،والد کی رپورٹ پر کینٹ پولیس نے نا معلوم افراد کیخلاف اغوا کا مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکسٹائل بحران،مزید صنعتی یونٹس بند،لاکھوں افراد بیروزگار ہونے کا خدشہ

سیلابی نقصانات کا سروے فوری مکمل کرنے کاحکم

تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے :عثمان طاہر جپہ

موچی والا گرلز ہائی سکول میں اساتذہ کے اعزاز میں تقریب

سیلابی تباہ کاریاں روکنا،ڈیموں کی تعمیر ناگزیر:زین قریشی

بی زیڈیو:فارمیسی فیکلٹی میں نئے طلبہ کی تعارفی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر