ڈسکہ :دھان کی باقیات جلانے پر فی ایکڑ 15 ہزار جرمانہ
ڈسکہ (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )کسان دھان کی باقیات کو مٹی میں شامل کریں اور مڈھوں کو جلانے سے گریز کریں کیونکہ یہ عمل سموگ کا باعث بنتا ہے۔۔۔
جس سے ماحول اور انسانی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں مڈھوں کو آگ لگانے والوں کو فی ایکڑ 15 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا یا ایف آئی آر درج ہو گی ان خیالات کااظہار ماہرین نے محکمہ زراعت (توسیع) سیالکوٹ کی جانب سے فوڈ سکیورٹی اینڈ ایگریکلچر سنٹر آف ایکسیلینس کے تعاون سے بیلا پیلس ایمن آباد روڈ، ڈسکہ میں سموگ آگاہی کے سلسلہ میں کاشتکاروں کے سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔سیمینار میں تحصیل ڈسکہ کے 400 سے زائد کاشتکاروں نے شرکت کی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) گوجرانوالہ ڈویژن ڈاکٹر شکیل احمد نے کسانوں کو وزیراعلیٰ پنجاب کے کسان دوست اقدامات اور سموگ کی روک تھام سے متعلق محکمانہ پالیسیوں کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) سیالکوٹ سجاد حیدر نے کسانوں کو پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کیے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی ہدایات کی روشنی میں کاشتکاروں کو مڈھ نہ جلانے کی تلقین کی ۔