گجرات چیمبر کے نو منتخب صدر احمد حسن مٹو سے کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں نو منتخب صدر احمد حسن مٹو، سینئر نائب صدر اکرام افضل بٹ، نائب صدر مرزا عدنان فیصل کو ضلع بھر سے بزنس کمیونٹی، سماجی، سیاسی، کاروباری شخصیات نے مبارکباد دی۔۔۔ ۔

 ملاقات کرنیوالوں میں صدر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن امتیاز کوثر، سابق صدر گجرات چیمبر چودھری وحید الدین، چودھری عبدالرحمن دراجی، سابق وائس چیئرمین بلدیہ گجرات حاجی الیاس الرحمن، سابق نائب صدر گجرات چیمبر سیٹھ قمر خورشید، مرزا اشفاق بشیر، میاں غلام محی الدین، مرزا عطا محمد، سہیل نواز ریحانیہ، حاجی جاوید اشرف بھٹہ، مرزا عمران عطاء، چوہدری توصیف عبداﷲ، اخلاق شفیع، سابق صدر گجرات چیمبر مرزا محمد مشتاق، مرزا سعد مشتاق، اسد بھٹی، ماجد ہمایوں، سابق ڈپٹی میئر آصف رضا مہمدہ و دیگر شامل تھے ۔

 

