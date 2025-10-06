صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ :چوکوں اور شاہراہوں پر بھکاریوں کا راج

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )شہرکے چوکوں چوراہوں اور شاہراہوں پر بھکاریوں کا راج ،بھیک مافیا کے کارندوں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔۔۔

۔تفصیل کے مطابق قلعہ دیدار سنگھ کے چوکوں چوراہوں اور اہم شاہراہوں سمیت مین بازار اور مارکیٹوں میں بھکاریوں نے شہریوں اور د کانداروں کا جینا حرام کردیا ،مرد و خواتین کمسن بچوں کے ہمراہ بھیک مانگ رہے ہیں ۔دوسری طرف محکمہ سوشل ویلفیئر اور مقامی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی بھی سامنے آئی ہے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ مرد خواتین بھیک مافیا کا گینگ پوش علاقوں میں گھروں میں گھس کر چوری کی وارداتیں بھی کرتا ہے جبکہ بازاروں ہسپتالوں میں بھی بھیک مافیا کے گروہ موجود ہیں۔ پولیس اوردیگر اداروں کی طرف سے ان بھیک مافیا کیخلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ۔ شہریوں اور تاجر تنظیموں نے محکمہ سوشل ویلفیئر اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بھیک مافیا کو پکڑ کر سخت کارروائی کی جائے ۔

 

