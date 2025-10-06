صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استاد کے عالمی دن کے موقع پر میرے محسن تجھے سلام کے عنوان سے تقریب

  • گوجرانوالہ
استاد کے عالمی دن کے موقع پر میرے محسن تجھے سلام کے عنوان سے تقریب

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نوشہرہ ورکاں میں استاد کے عالمی دن کے موقع پر میرے محسن تجھے سلام کے عنوان سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل سلطان، اسسٹنٹ کمشنر محسن ڈھلوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب اسمبلی عاکف طاہر، سی او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید سبطین مظہر اور مرکزی صدر انجمن اساتذہ پاکستان ندیم اشرفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استاد وہ شمع ہے جو جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے استاد قوم کا محسن اور معمار ہے جو ہیرے کو تراشتا ہے ، اساتذہ کی خدمات کا جتنا بھی اعتراف کیا جائے وہ کم ہے قوموں کا مستقبل استاد کے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اساتذہ کا احترام کرتی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر