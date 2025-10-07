صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔

دورے کے دوران انہوں نے ریلوے لائنز، جناح انٹرچینج فلائی اوور، جی ٹی روڈ، سروس روڈز، سیالکوٹ بائی پاس، سیالکوٹ روڈ، اروپ، مافی والا، سٹی فلائی اوور اور ماڈل ٹاؤن سمیت کئی اہم مقامات پر دورہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے صفائی آپریشنز کے ساتھ سموگ سے آگاہی مہم کا آغاز کردیا۔ 

 

