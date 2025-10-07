ایم ڈی واسا کاڈسپوزل سٹیشنز کا اچانک دورہ ،پانی کے بہائو پر بریفنگ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) ایم ڈی واسا نے مختلف ڈسپوزل سٹیشنز کا اچانک دورہ کیا ، کام کے معیار عملے کی حاضری چیک کی۔ ایم ڈی واسا اکرام اللہ نے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ کے ہمراہ ڈسپوزل سٹیشن عالم چوک ، ڈسپوزل سٹیشن گرجاکھ اور ڈسپوزل سٹیشن حافظ آباد روڈ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ایم ڈی واسا نے عملہ کی حاضری اور پانی کے بہاؤ بارے بریفنگ لی۔ اس موقع پر واساملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ دوران ڈیوٹی غفلت اور لاپروا ئی برداشت نہیں کی جائے گی، ڈسپوزل سٹیشنز کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کیلئے تمام ضروری سہولیات عملے کو فراہم کی جائیں گی۔