صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کاڈسپوزل سٹیشنز کا اچانک دورہ ،پانی کے بہائو پر بریفنگ

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا کاڈسپوزل سٹیشنز کا اچانک دورہ ،پانی کے بہائو پر بریفنگ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) ایم ڈی واسا نے مختلف ڈسپوزل سٹیشنز کا اچانک دورہ کیا ، کام کے معیار عملے کی حاضری چیک کی۔ ایم ڈی واسا اکرام اللہ نے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور۔۔۔

 ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ کے ہمراہ ڈسپوزل سٹیشن عالم چوک ، ڈسپوزل سٹیشن گرجاکھ اور ڈسپوزل سٹیشن حافظ آباد روڈ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ایم ڈی واسا نے عملہ کی حاضری اور پانی کے بہاؤ بارے بریفنگ لی۔ اس موقع پر واساملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ دوران ڈیوٹی غفلت اور لاپروا ئی برداشت نہیں کی جائے گی، ڈسپوزل سٹیشنز کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کیلئے تمام ضروری سہولیات عملے کو فراہم کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس