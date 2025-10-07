واسا گجرات نے نکاسیِ آب اور صفائی کے کام کا آغاز کر دیا
گجرات (نامہ نگار )واسا گجرات نے چارج سنبھالنے کے بعد فوری طور پر نکاسیِ آب اور صفائی کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔
ظہور الٰہی سٹیڈیم سے پانی کی نکاسی کیلئے اقدامات جاری ہیں۔محلہ بخشو پورہ میں سیوریج لائنوں کی صفائی کی جا رہی ہے جبکہ مین ہولز کو کور کرنے کا عمل بھی جاری ہے ۔ واسا ٹیم نے محلہ مسلم آباد، نزد حمیدہ ہسپتال کھلے مین ہول کو کور کر دیا ۔محلہ غریب پورہ میں کھلے نالوں کو کور کر دیا گیا جبکہ اولڈ جی ٹی روڈ اور ریلوے روڈ کے نالوں سے ڈی سلٹنگ کا کام بھی جاری ہے ۔