کامونکے :چور دکان سے 90 ہزار روپے کے تالے لے گئے
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ سلامت پورہ کے ذکریا کی دُکان سے نامعلوم چور 90ہزار روپے کے تالے لے گئے ۔پاک ٹاؤن کے طارق محمود کی موٹر سائیکل نامعلوم چور سبزی منڈی سے لے گئے۔۔۔
لائن پار کے مزمل حسین کے گھر سے نامعلوم چور واشنگ مشین چوری کرکے لے گئے ۔شریف پورہ کے حمزہ عمیر کے گھر سے سائیکل اور اشیا خورونوش چوری کرلی گئیں۔گورنمنٹ سکول سادھوکی سے نامعلوم چور سینٹری کا سامان اتار کر لے گئے ۔جبکہ کوٹ محمد حسین کے لیاقت مسیح کے گھر سے نامعلوم چور ہزاروں روپے ،زیورات،ایل سی ڈی وغیرہ چوری کرکے لے گئے ۔