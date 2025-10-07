لدھیوالہ:نشے میں دھت خاوند کا اہلیہ پر تشدد ،مقدمہ درج
لدھیوالہ وڑائچ ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )الیاس کالونی میں شراب کے نشے میں دھت خاوند نے بیوی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔۔۔
،خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔تھانہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے منڈیالہ میر شکاراں کے رہائشی بشارت نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اہلیہ مقدس بی بی کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ،شور سن کر اہل محلہ نے خاتون کو بچایا اور ہسپتال منتقل کر دیا ۔ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے زخمی مقدس بی بی کی بھاوج تسنیم کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔