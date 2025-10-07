صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ:نشے میں دھت خاوند کا اہلیہ پر تشدد ،مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ:نشے میں دھت خاوند کا اہلیہ پر تشدد ،مقدمہ درج

لدھیوالہ وڑائچ ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )الیاس کالونی میں شراب کے نشے میں دھت خاوند نے بیوی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔۔۔

،خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔تھانہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے منڈیالہ میر شکاراں کے رہائشی بشارت نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اہلیہ مقدس بی بی کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ،شور سن کر اہل محلہ نے خاتون کو بچایا اور ہسپتال منتقل کر دیا ۔ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے زخمی مقدس بی بی کی بھاوج تسنیم کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا بحران،علا جگاہ اندھیرے میں ڈوب گئی،مریضوں کو مشکلات

ایم ڈی کا واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

شہرکو خوبصورت،ترقی یافتہ شہر بنانا ہدف :ندیم ناصر

کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ،ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس