فیصل کالونی میں سیوریج لائنوں کی صفائی کے بعد نکاسی آب کا مسئلہ حل

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)فیصل کالونی میں نکاسی آب کا مسئلہ حل ہوگیا۔ تتلے عالی میں سیوریج پائپ لائنوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے فیصل کالونی،محلہ راجپوتاں،وقاص ٹاؤن،چرچ بستی کی گلیاں بازار گزشتہ 3 ماہ سے گندے نالوں میں تبدیل ہوگئے تھے ۔۔۔۔

ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور ضلع کونسل انتظامیہ سے نکاسی آب کا مسئلہ حل کرنے کیلئے سفارشات کی گئی تھیں جس پر دوہفتہ قبل بالٹی مشینوں سے سیوریج لائنوں کی صفائی شروع کروائی تھی جس کے باعث فیصل کالونی سمیت دیگر علاقہ مکینوں نے سکھ کا سانس لیا ۔

 

