صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ سپرے نہ ہو سکا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ سپرے نہ ہو سکا

ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گردونواح کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ سپرے نہ ہو سکا ،مچھروں کی بہتات علاقہ مکین بیمار پڑنے لگے ۔ڈسکہ اور نواح میں سیلاب آیا اورسب کچھ بہا کر چلا گیا ۔۔۔

سیلاب تو ختم ہو گیا لیکن اثرات سیلاب زدہ علاقوں میں چھوڑ گیا رہی سہی کسر مقامی انتظامیہ نے نکال دی ، سیلاب زدہ علاقوں میں تاحال ڈینگی سے بچاؤ اور جراثیم کش سپرے نہیں کیا گیا ۔ علاقہ مکینوں نے اعلی افسر وں سے مطالبہ کیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوری سپرے کر ایا جا ئے تا کہ علاقہ مکین امراض سے محفوظ رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس