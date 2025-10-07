ڈسکہ:سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ سپرے نہ ہو سکا
ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گردونواح کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ سپرے نہ ہو سکا ،مچھروں کی بہتات علاقہ مکین بیمار پڑنے لگے ۔ڈسکہ اور نواح میں سیلاب آیا اورسب کچھ بہا کر چلا گیا ۔۔۔
سیلاب تو ختم ہو گیا لیکن اثرات سیلاب زدہ علاقوں میں چھوڑ گیا رہی سہی کسر مقامی انتظامیہ نے نکال دی ، سیلاب زدہ علاقوں میں تاحال ڈینگی سے بچاؤ اور جراثیم کش سپرے نہیں کیا گیا ۔ علاقہ مکینوں نے اعلی افسر وں سے مطالبہ کیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوری سپرے کر ایا جا ئے تا کہ علاقہ مکین امراض سے محفوظ رہ سکیں۔