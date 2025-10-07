صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:تمام خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری فعال کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل افضل حیات تارڑ کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن پلانٹس کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔

 اجلاس میں سی او میونسپل کارپوریشن گجرات، لالہ موسیٰ، کھاریاں، ڈنگہ، کنجاہ، سرائے عالمگیر، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر وں نے شرکت کی۔اجلاس میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فعالیت، مرمت اور پانی کے معیار کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ہدایت کی کہ شہریوں کو صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور تمام خراب فلٹریشن پلانٹس کو فوری طور پر فعال کیا جائے ۔

 

