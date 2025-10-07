حسن صفتین نے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا چارج سنبھال لیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ممتاز ماہرِ تعلیم حسن صفتین نے بطور ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیالکوٹ ریجن عہدے کا چارج سنبھال کر فرائضِ منصبی ادا کرنا شروع کر د ئیے ۔حسن صفتین تجربہ کار اور۔۔۔
تعلیم دوست منتظم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس موقع پر سینئر ٹیوٹرز نے نئے ریجنل ڈائریکٹر کو خوش آمدید کہا اور امید کا اظہار کیا کہ وہ سیالکوٹ ریجن میں ٹیوٹرز اور طلبہ کے مسائل کے حل، داخلہ مہم کی بہتری اور تدریسی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے مؤثر اقدامات کریں گے ۔