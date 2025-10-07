صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے کے زیراہتمام سیلاب متاثرین کیلئے جلالپور پیروالا میں میڈیکل و ریلیف کیمپ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پی ایم اے گوجرانوالہ کے زیراہتمام سیلاب متاثرین کیلئے جلالپور پیروالا میں 3 روزہ میڈیکل و ریلیف کیمپ کا انعقاد کیا گیا ۔ الخدمت فائونڈیشن پاکستان کے تعاون سے قائم ملک کے۔۔۔

 سب سے بڑے ٹینٹ سٹی میں مریضوں کا علاج معالجہ کیاگیااورگوجرانوالہ کی ڈاکٹر کمیونٹی کے تعاون سے مفت ادویات، راشن، رضائیاں اور کمبل فراہم کئے گئے ۔ پی ایم اے گوجرانوالہ کی ٹیم نے صدر ڈاکٹر مدثر رسول کی سربراہی میں موبائل میڈیکل یونٹ کے ذریعے دور افتادہ علاقوں کا دورہ کیا اور مختلف میڈیکل وریلیف کیمپس گئے ۔ 

 

