تھیٹر مالکان کی جانب سے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر احتجاج
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )مقامی صحافی گوجرانوالہ میں تھیٹر مالکان کی جانب سے سینئر صحافی رانا مجاہد کے کام میں مداخلت اور تشدد کا نشانہ بنا نے پر سراپا احتجاج بن گئے ۔۔۔۔
چیئرمین پریس کلب قلعہ دیدار سنگھ یاسر محمود رحمانی اور ڈسٹرکٹ چیئرمین عتیق یوسف ضیا و دیگر صحافیوں میاں اظہر حسین ،عاطف سلیم گل، چیئرمین الیکٹرانک میڈیا سہیل مصطفی وڑائچ ، ڈاکٹر مجیب اللہ ، بابا اعجاز مغل ،عمر یوسف شاد، وزیر علی چودھری ، عمران خالد میر، رحمت اللہ بٹ، ذکا اللہ ساہی اورصداقت چہل نے کہا کہ تھیٹر مالکان کی غنڈہ گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پولیس فوری ملزموں کو گرفتار کرے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔