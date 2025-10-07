ڈسکہ میں غیر رجسٹرڈ پرائیویٹ سکولوں و اکیڈمیوں کی بھرمار
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار ) ڈسکہ اور گردنواح کے گنجان آباد علاقوں میں غیر رجسٹرڈ پرائیویٹ سکولوں و اکیڈمیوں کی بھرمار ،نام نہاد سکولز کے مالکان اعلیٰ افسر وں کی ملی بھگت سے تعلیم کے نام پر جاہلیت کا پرچار کرنے لگے۔۔۔
، میٹرک فیل سٹاف نے تعلیمی معیار کا بیڑہ غرق کردیا، بچوں کامستقبل داؤ پر لگ گیا ۔محکمہ ایجوکیشن کی عدم دلچسپی سے علاقہ کے گنجان آباد علاقوں میں عرصہ دراز سے سکول اکیڈمیوں کی بھرمار طلبہ و طالبات سمیت والدین پر یشانی میں مبتلا ہوگئے ۔