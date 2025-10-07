صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یہود و نصاریٰ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے :علما

  • گوجرانوالہ
یہود و نصاریٰ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے :علما

فلسطینی ظلم برداشت کررہے ،مسلمانوں کو متحد ہوکر اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق یہود و نصاریٰ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے ،کفر ایک ہی قوم ہے ۔ان خیالات کا اظہار صاحبزادہ عطاالمصطفی جمیل کوٹلوی ،صاحبزادہ پیر محمد فرحت حسن رضا نوری اور مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے مفتی ابوداؤد محمد صادق قادری کے دسویں سالانہ ختم شریف کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ 2 سال سے فلسطینی مسلمان مسلسل اسرائیل کا ظلم و ستم برداشت کررہے ہیں،مسلمانوں کو متحد ہوکر اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ مفتی ابوداؤد محمد صادق رضوی نے ساری زندگی عشق و محبت رسول کا درس دیا اور تاجدارِ ختمِ نبوت ؐکی ناموس کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔تقریب میں مولانا سید محمد منصور شاہ قادری،مولانا قاضی محمد یعقوب رضوی،مولانا محمد اکبر نقشبندی ،مولانا محمد ذکااللہ رضوی،مولانا صاحبزادہ محمد حامد اکرم رضوی،مولانا صاحبزادہ محمد غوث رضا اور مولانا صاحبزادہ حافظ محمد احمد رضا نے بھی خطاب کیا۔تقریب کے اختتام پر مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے وطنِ عزیز و عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا بحران،علا جگاہ اندھیرے میں ڈوب گئی،مریضوں کو مشکلات

ایم ڈی کا واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

شہرکو خوبصورت،ترقی یافتہ شہر بنانا ہدف :ندیم ناصر

کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ،ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس