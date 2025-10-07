یہود و نصاریٰ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے :علما
فلسطینی ظلم برداشت کررہے ،مسلمانوں کو متحد ہوکر اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق یہود و نصاریٰ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے ،کفر ایک ہی قوم ہے ۔ان خیالات کا اظہار صاحبزادہ عطاالمصطفی جمیل کوٹلوی ،صاحبزادہ پیر محمد فرحت حسن رضا نوری اور مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے مفتی ابوداؤد محمد صادق قادری کے دسویں سالانہ ختم شریف کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ 2 سال سے فلسطینی مسلمان مسلسل اسرائیل کا ظلم و ستم برداشت کررہے ہیں،مسلمانوں کو متحد ہوکر اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ مفتی ابوداؤد محمد صادق رضوی نے ساری زندگی عشق و محبت رسول کا درس دیا اور تاجدارِ ختمِ نبوت ؐکی ناموس کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔تقریب میں مولانا سید محمد منصور شاہ قادری،مولانا قاضی محمد یعقوب رضوی،مولانا محمد اکبر نقشبندی ،مولانا محمد ذکااللہ رضوی،مولانا صاحبزادہ محمد حامد اکرم رضوی،مولانا صاحبزادہ محمد غوث رضا اور مولانا صاحبزادہ حافظ محمد احمد رضا نے بھی خطاب کیا۔تقریب کے اختتام پر مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے وطنِ عزیز و عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا کرائی۔