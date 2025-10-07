حافظ آباد:شجر کاری ،حادثات کی روک تھام پر اجلاس
تمام محکموں کو عوامی فلاح و بہبود ، تعمیر و ترقی کیلئے کردار ادا کرنا چاہیے :ڈی سی
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ کو آرڈنیشن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر عبد الرزا ق کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں منعقدہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری ،اے سی پنڈی بھٹیاں جوا د حسین ملک ، محکمہ صحت ، ایجو کیشن ، ریسکیو 1122،میونسپل کمیٹی ، سول ڈیفنس ، ٹریفک پولیس، گیپکوسمیت دیگر محکموں کے افسر شریک تھے ۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی مجموعی کارکردگی اور حکومت کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود ، صفائی ستھرائی ، شجر کاری ،حادثات کی روک تھام ، ٹریفک قوانین پر عملد ر آمد سمیت دیگر اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ تمام محکموں کے افسر وں و ملازمین کو حکومتی ہدایات اور پالیسیوں کے مطابق اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود اور اپنے علاقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے ۔ محکمہ تعلیم ، ریسکیو 1122، محکمہ ہیلتھ ، طلبا و طالبات اور شہریوں میں صفائی ستھرائی ، شجر کاری، ٹریفک قوانین پر عملد آمد ، حادثات کی روک تھام اور مختلف حکومتی اقدامات بارے شعور اور آگاہی کیلئے خصوصی مہم چلائے ۔اجلاس میں مختلف محکموں کے افسر وں نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی بارے رپور ٹ پیش کی۔