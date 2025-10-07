سموگ کی روک تھام کیلئے فوری ، موثر اقدامات کی ہدایت
فصلوں کی باقیات جلانا، صنعتی دھواں، جھاڑو سے اٹھنے والی گرد بنیادی وجوہات
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت انسداد سموگ سرگرمیوں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسر وں ، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ ،ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ، موٹروے پولیس اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں افسر وں نے بتایا کہ سموگ کی بنیادی وجوہات میں فصلوں کی باقیات (پرالی)کو جلانا، صنعتی فضلہ اور دھواں، گاڑیوں کا دھواں، صفائی کے دوران جھاڑو سے اٹھنے والی گرد شامل ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مشترکہ حکمت عملی کے تحت فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔