دولت کی ہوس میں حکمران اندھے ہو چکے :بلال قدرت

  • گوجرانوالہ
نظام عدل اور دیگر شعبے مفلوج ،غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام ڈپریشن کا شکار

قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )جماعت اسلامی پنجاب کے جنرل سیکرٹری بلال قدرت بٹ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ انسانوں کی انسانوں سے غلامی کی آزادی کے لیے جد وجہد کی ہے ۔ روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انبیا کرام بھی وقت کے فرعونوں سے ٹکراتے تھے ،ہم ان کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں انگریزوں نے مسلمانوں پر طویل عرصہ حکمرانی کی ، ہم نے ان سے آزادی تو حاصل کر لی ، کلمہ طیبہ پر بننے والا ملک بھی مل گیا ،افسوس ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی اور آج ہم پوری دنیا کے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام عدل اور دیگر شعبے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں ،ہمارے حکمران سیاست دولت اکٹھی کرنے کیلئے جدوجہد کر ر ہے ہیں ، ان میں خلوص اور خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے ،دولت کی ہوس میں حکمران اندھے ہو چکے ہیں ، غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں ، موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اگر عوام کیلئے اب نہیں سوچا تو یہاں بھی حالات نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ہو سکتے ہیں ،حکمرانوں کو اپنی عیاشیاں بند کر کے ہوش کے ناخن لینا چاہئیں ۔

 

