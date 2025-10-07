ریجن کے 1063 فیڈروں کی سالانہ مرمت کی منظوری
2 ماہ میں بجلی کی ترسیل،وولٹیج میں بہتری اور لائن لاسز پر قابوپایا جا ئے گا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)بجلی کی ترسیل،وولٹیج میں بہتری لانے اور لائن لاسز پر قابو پانے کیلئے گیپکو نے گوجرانوالہ ریجن کے 1063 فیڈروں کی سالانہ مرمت کی منظوری دے دی جس کیلئے تمام126سب ڈویژنوں کے ٹیکنیکل ،کنسٹرکشن ،جی ایس سی اوردیگر شعبہ کے عملہ کی ڈیوٹیاں لگادی گئیں جو اکتوبر اور نومبر میں تمام فیڈروں کی مینٹی ننس مکمل کریں گے جس کیلئے باقاعدہ شیڈول مرتب کیا جارہا ہے بجلی کی مینٹی ننس تاخیر کا شکار ہونے پر ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی ٹرپنگ ،وولٹیج میں کمی اور لائن لاسزمیں اضافہ ہورہا تھا جس سے گیپکو کو شدید نقصان پہنچنے لگا تاہم گیپکو حکام نے ریجن کے تمام1063فیڈروں کی مینٹی ننش کا فیصلہ کرتے ہوئے منظوری دے دی اور اس کیلئے اکتوبر اورنومبر میں شیڈول مرتب کرکے مینٹی ننس مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کیلئے تمام سب ڈویژنوں کے ٹیکنیکل عملہ کی ڈیوٹیاں لگادی گئی ہیں جو دوماہ کے اندر مینٹی ننس کا عمل مکمل کریں گے تاکہ ریجن بھر میں بجلی کی ہونے والی ٹرپنگ ،وولٹیج میں کمی اور لائن لاسز میں اضافہ پر قابوپایا جاسکے اور ترسیل کا نظام بہتر ہوسکے ۔