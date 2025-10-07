قلعہ دیدار سنگھ اورگردو نواح میں کھلے پٹرول کی فروخت
پٹرول سے بھری بوتلوں کے ڈھیر حادثے کا با عث بن سکتے ، متعلقہ ادارے خاموش
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )قلعہ دیدار سنگھ اور گردونواح کے بازاروں میں کھلے پٹرول کی فروخت جاری ، متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بن گئے ۔ تفصیل کے مطابق قلعہ دیدار سنگھ کے گنجان آباد علاقوں اور بازاروں میں دکانداروں نے پٹرول بوتلوں میں بھر کر ڈھیر لگا رکھے ہیں جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں ، کسی بھی دکاندار کے پاس آگ بجھانے والے آلات نہیں ہیں ، غیر قانونی پٹرول کی فروخت ہو رہی ہے بلکہ ناقص ایرانی پٹرول سرعام مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے ، علاقے کے رہائشیوں محمد حنیف ،مشتاق احمد ،احسان اللہ ، ابوبکر ،محمد عبداللہ کا کہنا ہے کہ پٹرول فروخت کر نے والی غیر قانونی دکانوں کو ختم کیا جائے ، اگر ناقص بوتلوں میں ڈالے گئے پٹرول سے کوئی دھماکہ ہوا تو نقصان کے ذمہ دار متعلقہ محکمے ہونگے ، شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف غیر قانونی کاروبار کا نوٹس لیں تاکہ قیمتوں جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔