صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ اورگردو نواح میں کھلے پٹرول کی فروخت

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ اورگردو نواح میں کھلے پٹرول کی فروخت

پٹرول سے بھری بوتلوں کے ڈھیر حادثے کا با عث بن سکتے ، متعلقہ ادارے خاموش

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )قلعہ دیدار سنگھ اور گردونواح کے بازاروں میں کھلے پٹرول کی فروخت جاری ، متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بن گئے ۔ تفصیل کے مطابق قلعہ دیدار سنگھ کے گنجان آباد علاقوں اور بازاروں میں دکانداروں نے پٹرول بوتلوں میں بھر کر ڈھیر لگا رکھے ہیں جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں ، کسی بھی دکاندار کے پاس آگ بجھانے والے آلات نہیں ہیں ، غیر قانونی پٹرول کی فروخت ہو رہی ہے بلکہ ناقص ایرانی پٹرول سرعام مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے ، علاقے کے رہائشیوں محمد حنیف ،مشتاق احمد ،احسان اللہ ، ابوبکر ،محمد عبداللہ کا کہنا ہے کہ پٹرول فروخت کر نے والی غیر قانونی دکانوں کو ختم کیا جائے ، اگر ناقص بوتلوں میں ڈالے گئے پٹرول سے کوئی دھماکہ ہوا تو نقصان کے ذمہ دار متعلقہ محکمے ہونگے ، شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف غیر قانونی کاروبار کا نوٹس لیں تاکہ قیمتوں جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس