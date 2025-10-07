لدھیوالہ:سڑکوں پر وارداتوں میں اضافہ ، مسافر خوفزدہ
قلعہ میاں سنگھ میں2 ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو لوٹ لیا
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ اور گردونواح میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری سفر کرتے خوف محسوس کرنے لگے ۔ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقہ قلعہ میاں سنگھ میں 2 ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار آصف اور اہلیہ سے طلائی چوڑیاں، کانٹے اور 7 ہزار روپے چھین لئے ۔ منڈیالہ میر شکاراں کے قریب دو ڈاکوؤں نے امانت سے موبائل فون اور 80ہزار روپے ، خونی پلی پر دو ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل سوار مصطفی سے موبائل فون اور 63ہزار روپے ، حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب2ڈاکوؤں نے میرج ہال مالک محمد عابد سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لیا۔ مدوخلیل سٹیڈیم کے قریب دو ڈاکوؤں نے ہسپتال سے واپس گھر جاتے ولیم مسیح سے 27ہزار روپے ،کوٹلی ریت والی کے قریب 3 ڈاکوؤں نے عامر سجاد سے 18ہزار روپے ،حافظ آباد روڈ پر 2 ڈاکوؤں نے پیزہ ڈلیوری بوائے آکاش سے موبائل فون اور 8ہزار روپے چھین لئے ۔ افضل ٹاون کے عمر فاروق اورمدوخلیل کے عثمان کی مو ٹر سائیکلیں گھروں کے با ہر سے چوری ہو گئیں ، قاضی کوٹ کے زمیندار علی رضا کے کھیتوں سے چور ٹیوب ویل کی موٹر لے گئے ، لدھیوالہ کے محلہ قرآن محل میں چور قسیم الرحمن کے ڈیرے سے 2بکرے اور 29ہزار روپے لے گئے ۔ محلہ اسلام ٹا ئون کے رہائشی ابرار کے گھر سے چور ایل ای ڈی اور یوپی ایس کی بیٹری لے گئے ۔