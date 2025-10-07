تتلے عالی :موسم تبدیل ہوتے ہی باڑوں کی تعمیرومرمت
ڈویژن میں 80لاکھ گائے ،بھینس،بھیڑ،بکریوں کو سردی سے بچانے کے اقدامات
تتلے عالی(نامہ نگار )سردی کی آمد کیساتھ ہی مویشی باڑوں کی تعمیرومرمت شروع ہو گئی۔ گوجرانوالہ سمیت ڈویژن بھر میں 80لاکھ کے قریب گائے ،بھینس،بھیڑ،بکری،گدھے ،گھوڑے ،خچر ودیگرجانور پال رکھے ہیں،جانوروں کوگرمی میں دن کے اوقات میں سایہ اور رات کو کھلے آسمان تلے باندھا جاتا ہے لیکن سخت سردی میں نمونیاسے بچانے کیلئے دن بھر دھوپ میں جبکہ رات ہوتے ہی باڑوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے ۔موسم تبدیلی کے ساتھ ہی تتلے عالی سمیت گوجرانوالہ ڈویژن میں مویشی پال افراد نے مویشی باڑوں کی تعمیر ومرمت،باڑوں کے کھلے دروازوں کو عارضی طور پر بند کرنے کیلئے ترپال ،بوری،سرس ودیگر اشیاء کی خریداری شروع کر دی ۔محمد اقبال نمبردار،چودھری محمد خان گادی،ساجد مہر،چودھری عدنان کا کہنا تھا کہ ابھی موسم ٹھیک ہے باڑوں میں باندھنے سے مویشی جلدی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں البتہ اگر بارش ہوئی تودسمبر کے پہلے ہفتہ میں مویشیوں کو رات کے وقت باڑوں میں شفٹ کیا جاسکے گا۔لائیوسٹاک حکام کا کہنا ہے کہ باڑوں میں ہوا کیلئے روشن دان،ایگزاسٹ ضروری ہیں مکمل بند کرنے سے مویشیوں کے دم گھٹنے کا خدشہ لاحق ہوسکتا ہے ۔