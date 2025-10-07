صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ منصوبہ میں پیشرفت کا امکان نہیں:مولانا فاروقی

  • گوجرانوالہ
ٹرمپ منصوبہ میں پیشرفت کا امکان نہیں:مولانا فاروقی

نیتن یاہو کی طرف سے فلسطین کو ریاست ماننے سے انکار پر صورتحال تبدیل

کامونکے (نامہ نگار )پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی سیکرٹری، جنرل مولانا عبدالرؤوف فاروقی اور نائب امیر مولانا عبدالرزاق نے گزشتہ روز جامعہ اسلامیہ کامونکے میں تفصیلی ملاقات کے بعد 11 اکتوبر کو مرکزی مجلس شوریٰ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں قومی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالرؤف فاروقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی طرف سے آزاد فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے سے دو ٹوک انکار کے بعد صدر ٹرمپ کے امن منصوبہ اور دو ریاستی حل کے فارمولے میں پیش رفت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی دفاعی معاہدے کو مکمل کرنے کی طرف پوری توجہ دی جائے اور اس میں دیگر متعلقہ مسلم ممالک کو شامل کرنے کے علاوہ بیت المقدس کی آزادی اور دفاع کے کو بھی اس کے مقاصد میں شامل کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے فلسطین کے دو ریاستی حل کو ناقابل قبول اور ناقابل عمل کہتے آرہے ہیں مگر اب ان حلقوں کو بھی اپنا وقت اور قوت اس بے مقصد بات میں ضائع کرنے کے بجائے اپنا رخ درست کرنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس