کامونکے (نامہ نگار )پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی سیکرٹری، جنرل مولانا عبدالرؤوف فاروقی اور نائب امیر مولانا عبدالرزاق نے گزشتہ روز جامعہ اسلامیہ کامونکے میں تفصیلی ملاقات کے بعد 11 اکتوبر کو مرکزی مجلس شوریٰ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں قومی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالرؤف فاروقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی طرف سے آزاد فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے سے دو ٹوک انکار کے بعد صدر ٹرمپ کے امن منصوبہ اور دو ریاستی حل کے فارمولے میں پیش رفت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی دفاعی معاہدے کو مکمل کرنے کی طرف پوری توجہ دی جائے اور اس میں دیگر متعلقہ مسلم ممالک کو شامل کرنے کے علاوہ بیت المقدس کی آزادی اور دفاع کے کو بھی اس کے مقاصد میں شامل کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے فلسطین کے دو ریاستی حل کو ناقابل قبول اور ناقابل عمل کہتے آرہے ہیں مگر اب ان حلقوں کو بھی اپنا وقت اور قوت اس بے مقصد بات میں ضائع کرنے کے بجائے اپنا رخ درست کرنا چاہیے ۔